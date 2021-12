Gürpınar'da gençlik buluşmaları devam ediyor

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gençlik meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Her hafta farklı mahallelerin gençleriyle bir araya gelen Başkan Tanış, bu hafta Yedisalkım, Hamurkesen, Işıkpınar ve Bağrıyanık mahalleleri gençleriyle buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çalışmalarına iki yıl önce başlanan mecliste, gençler talep, öneri ve projelerini bildirerek karar alma sürecine aktif katılım sağlıyor.

İlçe merkezindeki kıl çadırında düzenlenen toplantıda, dijital dönüşümden sanata, güncel siyasetten bilime birçok alanda geniş kapsamlı keyifli sohbet gerçekleştirildi.

Gençlere hitap eden Tanış, göreve geldiği ilk andan itibaren ilçede bir gençlik meclisi kurulması için talimat verdiğini kaydetti.

Gençlerin fikirlerine ve projelerine önem veren bir belediye olduklarını kaydeden Tanış, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin hayata dair hedefleri, projeleri ve heyecanları var. Bu anlamda gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmesi ve fikirlerini bu mecliste dile getirebilmesi için meclisimizi kurduk. Çok şükür ki çok güzel dönüşler alıyoruz. Her hafta farklı mahallelerimizde bulunan gençlerimizle bir araya geliyoruz. Her yönüyle gelişen ve değişen Gürpınar'ı 7'den, 77'ye tüm vatandaşlarımızın fikirleriyle inşa ve ihya ediyoruz. Bilmenizi isteriz ki Gürpınar Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanınızdayız ve sizleri spor, sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bununla beraber gençlerimiz için inşa ettiğimiz Gençlik Merkezi, 250 kişilik kapalı spor salonu ve 5 semt sahasını da kısa süre içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz."

Toplantıya Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Karabulut, Aydın Koyuncu ve Zabıt Kahraman da katıldı.

AA / Ali Çelik - Son Dakika Haberleri

