Gürpınar'da futbol turnuvasının şampiyonu belli oldu

01.11.2019 11:36

Gürpınar Belediyesince düzenlenen "2019 Futbol Turnuvası" nda, Koyunyatağı Gençlikspor şampiyon oldu.

Gürpınar Stadı'nda düzenlenen turnuvanın final maçını Koyunyatağı Gençlikspor ile Işıkpınarspor yaptı.

Işıkpınarspor'u 3-1 mağlup eden Koyunyatağı Gençlikspor şampiyon oldu.

Yoğun katılımın olduğu maçta, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış taraftarları selamladı.

Futbol turnuvasında dereceye girenlere kupalarını ve ödüllerini veren Başkan Tanış, futbolun dostluğu, kardeşliği, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına önemli bir spor organizasyonu olduğunu belirtti.

Başkan Tanış, "Bugün burada dostluk kazandı. Taraftarlarımızın maç boyunca hiç azalmayan coşkusu kazandı. Gürpınar'a yakışır bir turnuva oldu. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Farklı turnuvalar ile gençlerimizi sporla bütünleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Final müsabakasını Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, TFF Van Bölge Müdürü Cengiz Polater, Van OSB Başkanı Mehmet Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, kurum amirleri ve çok sayıda taraftar da izledi.

Kaynak: AA