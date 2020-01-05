Gürpınar'da ev yangını
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Gürpınar'da ev yangını

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

05.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:36
Gürpınar'da ev yangını

'ın ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Gürpınar ilçesine bağlı Karakoç Mahallesi'nde üzerinde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahale sonrası yangın söndürülürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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