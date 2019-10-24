Gürpınar'da "dengbej divanı" kuruldu

24.10.2019 16:28

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından kurulan "dengbej divanı"nda çarşamba günleri etkinlik düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki dengbejler, divanda bir araya gelerek, yüzyıllardır aşkların ve acıların anlatıldığı uzun havaları seslendirecek.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla kurulan divanın ilk etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçedeki kıl çadırda düzenlenen programda konuşan Tanış, vatandaşların yoğun ilgisini görünce programı her çarşamba akşamı düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Her çarşamba 3 mahalleyi divanda misafir edeceklerini belirten Tanış, "Bu programı geleneksel hale getireceğiz. Amacımız kültürümüzün yaşatılmasını sağlamak. Söyledikleri kılamlarla bizleri geçmişe götüren başta dengbejlerimiz olmak üzere katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA