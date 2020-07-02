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Gürpınar'da 'Bitkisel Üretimi Geliştirme' projesi

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 'Bitkisel Üretimi Geliştirme' projesi kapsamında protokol imzalandı.

Gürpınar'da 'Bitkisel Üretimi Geliştirme' projesi
02.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:01

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 'Bitkisel Üretimi Geliştirme' projesi kapsamında protokol imzalandı.

İmzalanan protokolle, tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Gürpınar ilçesinde atıl durumda olan tarım arazileri üretim için çiftçiye tahsis edilecek. Bitkisel üretimin artırılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilecek projede 7 ekipman ve silajlık mısır tohumu hibe olarak çiftçiye verilerek, 3 bin 600 dekar arazide silajlık mısır ekimi yapılacak.

Gürpınar için önemli olan projenin hayata geçmesi için yoğun çaba gösteren Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesinin yanında büyükbaş hayvanlarda süt veriminin arttırılmasının da amaçlandığına dikkat çekti. Gürpınar ilçesinin tarıma elverişli bir araziye sahip olduğunu dile getiren Kaymakam Sayar, "İlçemiz çok geniş verimli tarım arazilerine sahiptir. Bu arazileri çiftçilerimize açıyoruz. Bu proje ile çiftçilerimiz bitkisel tarım yapma fırsatı bulacak. Atıl durumdaki tarım arazilerini üretim yapılır hale getireceğiz. Çok önem verdiğimiz bu projeyle hem tarımı hem de hayvancılığı ilçemizde geliştirerek ekonomimize ve üretime katkı sunacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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