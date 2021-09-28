Gürpınar'da asfalt çalışması

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçeye bağlı bazı mahallelerin yolunda asfalt çalışması başlattı.

Savacık, Bozyiğit ve Yolaşan mahallelerinde kullanılamaz durumda olan yolları asfaltlayan belediye ekipleri, çalışmaları kış sezonu öncesi hızlandırdı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, ekiplerin yoğun gayretle çalışma yürüttüğünü söyledi.

Sokak aralarının dar ve engebeli olması nedeniyle vatandaşların kış aylarında zorluk yaşadığını belirten Tanış, "Özellikle kış aylarında ilgili sokaklara araçların zorlukla çıktığını biliyoruz. Önlem amaçlı imkanlar dahilinde asfalt çalışması başlattık. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra vatandaşlarımız sorun yaşamayacaklar." diye konuştu.