Gürpınar'da 65 yaş üzeri vatandaşlara devlet desteği Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara temizlik malzemesi desteği verildi.

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara temizlik malzemesi desteği verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Gürpınar Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalarına başladı. İlçede ikamet eden ve korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar ziyaret edilerek temizlik malzemesi desteği verildi.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar da konuyu sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse yalnız değildir" notuyla paylaştı. - VAN

Kaynak: İHA