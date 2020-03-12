Gürpınar'da 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesinde 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesinde 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Güzelsu Mahallesi'nde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan kontrol sonucu şüpheli bir şahsın üst ve eşya aramasında 2 adet çanta ve 1 adet koli içine gizlenmiş vaziyette 6 kilogram 500 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İHA