Gürpınar'da "23 Nisan" Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gürpınar'da düzenlenen çeşitli etkinliklerde coşkuyla kutlandı.

Gürpınar Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kent Meydanı'nda devam eden etkinlikler, günün anlamına ilişkin konuşmanın yapılması, şiirlerin okunması ve çeşitli gösterilerle sürdü.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından yumurta, sandalye kapma ve balon patlatma gibi yarışmalar yapıldı.

Kutlama programı, halk oyunları gösterisinin ardından Kaymakam Doğramacı'nın vatandaşlarla halay çekmesiyle son buldu.

Kutlamalara Kaymakam Doğramacı'nın eşi Hatice Doğramacı, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Alper Demir, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Çakaroğlu, İlçe Emniyet Amiri Şener Karaboğa, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş, kurum amirleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.