Gürpınar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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Gürpınar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:44
Gürpınar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçedeki kıl çadırda muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Fatih Kayabaşı, d?m?kr?si zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarların gününü kutladı.

Konuşmaların ardından köy ve mahallelerindeki sorunları ve taleplerini dile getiren muhtarlar, görüş alışverişinde bulundu.

Programa, Gürpınar Belediye Başkan Vekili Memet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl ve Gürpınar Muhtarlar Dernek Başkanı Azad Erdemir katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 14:48:25. #1.15#
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