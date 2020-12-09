Van'da 15 kilogram esrar ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 15 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürpınar ilçesi, Öveçli Mahallesi'ne uyuşturucu madde getirileceği istihbari bilgisinin alınması üzerine, arazide icra edilen pusu faaliyeti neticesinde, 2 şüpheli şahıs tespit edildi. 'Dur' ihtarına uymayan şahısların gecenin karanlığından faydalanarak kaçması üzerine, arazide yapılan aramada 2 çuval içerisinde 15 kilogram toz esrar ele geçirildi. Şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı