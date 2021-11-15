Gürpınar'da 12 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde 12 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 15 Kasım 2021 günü saat 01.30 sıralarında uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Gürpınar ilçesi Parmakkapı Mahallesi stabilize yol bölgesinde operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Yol üzerinde bulunan menfezin içerisinde 3 adet bidona gizlenmiş vaziyette 12 kilo 166 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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