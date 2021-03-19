Gürpınar'da Tapu Müdürlüğü ile belediye, tapu ve kadastro verilerinin paylaşımı protokolü imzaladı
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Gürpınar'da Tapu Müdürlüğü ile belediye, tapu ve kadastro verilerinin paylaşımı protokolü imzaladı

19.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:42
Gürpınar'da Tapu Müdürlüğü ile belediye, tapu ve kadastro verilerinin paylaşımı protokolü imzaladı

Van'ın Gürpınar Belediyesi ile İlçe Tapu Müdürlüğü arasında tapu ve kadastro verilerinin paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.

Van'ın Gürpınar Belediyesi ile İlçe Tapu Müdürlüğü arasında tapu ve kadastro verilerinin paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.

Gürpınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokolle belediye ve Tapu Müdürlüğü arasında emlak değer işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülecek.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, vatandaşların tapu işlemlerinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için böyle bir protokole ihtiyaç olduğunu belirtti.

Tanış, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız daha önceden alış-satış işlemlerinde sürekli olarak belediye ve tapu arasında gidip gelmek durumunda kalıyordu. Bizlerde imzaladığımız protokolle vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde işlemlerini yürütmesinin önünü açtık. Bu şekilde vatandaşlarımızın iş yükünü azaltarak, zamandan tasarrufu sağladık. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla olan iş birliğimizi sürdürerek yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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