Gürpınar belediyesinden örnek seracılık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gürpınar belediyesinden örnek seracılık

Gürpınar belediyesinden örnek seracılık 7 adet seradan bu yıl 60 bin liralık hasılat bekleniyor Belediye Başkanı Hayrullah Tanış;

04.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:39

Gürpınar belediyesinden örnek seracılık

7 adet seradan bu yıl 60 bin liralık hasılat bekleniyor

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış;"Seralardan 50-60 bin TL civarında hasılat bekliyoruz"

"Bu yıl çilek tarlasından 750 kilogramla 1 ton arasında bir hasat elde etmeyi bekliyoruz, bu da yaklaşık 10 bin TL demektir"

"Tarım ve Orman Bakanlığ sera anlamında yüzde 60'a yakın hibe desteği veriyor"

VAN - Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, vatandaşlara örnek olsun diye geçen yıl kurdukları seralardan 19 ton ürün elde ettiklerini, bu yıl ise 50-60 bin TL civarında hasılat beklediklerini söyledi.

Gürpınar Belediyesi, vatandaşlara örnek olsun diye 7 adet sera ile 500 metrekarelik çilek tarlası oluşturdu. Seraları ziyaret eden Başkan Tanış, çalışanlardan bilgi aldı. Gürpınar arazi bakımı ile Türkiye'nin en büyük ilçesi konumunda olması hasebiyle tarımda ve hayvancılıkta öncü bir ilçe olduğunun altını çizen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Çok geniş ve verimli topraklarımız var. Bu pandemi süreci bize şunu öğretti ki bir ülkenin ayakta kalabilmesi için tarımının daha da güçlenmesi ve güçlü olması gerekiyor. Bizlerde Gürpınar Belediyesi olarak 2019 yılında bir süreç başlattık. Bu yıl bunu biraz daha genişlettik. İnsanımıza şunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Tarımda uğraşırsanız toprağa ne verirseniz toprak size sizi besler, sizi kalkındırır. Bunu göstermeye çalışıyoruz. Allah'a şükür geçen yıl ilk denememiz olmasına rağmen bu mini seralardan yaklaşık 19 ton ürün elde ettik. Bunu da değerlendirdiğimiz zaman iki ailenin ya da 3 ailenin geçim kaynağının temin edilebileceğini bize gösteriyor. Gürpınar Belediyesi olarak biz hemşerilerimize bunu öneriyoruz. Destek vereceğimizi burada taahhüt ediyoruz. Bir saksıdaki çiçek toprağının dahi değerlendirilmesine ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde özellikle Cumhurbaşkanımızın, Tarım ve Orman Bakanımızın, valimizin buna vurgu yapması boşa değildir. Biz, insanlarımızın kendi toprağı ile uğraşmasını, berekete kavuşmasını ve aynı zamanda ülkemizi de bu berekete kavuşturulmasını tavsiye ediyoruz. Gürpınarlı olarak bu işe girmek isteyenlere zaten Tarım ve Orman Bakanlığının sera anlamında yüzde 60'a yakın hibe desteği veriyor. Bizlerde Gürpınar Belediyesi olarak mühendis desteği vereceğiz. İhtiyaç duydukları her alanda yanlarında olacağımızı taahhüt ediyoruz. Gerekirse sağlıklı tohum konusunda da nerede bulacaklarını biz o konuda da danışmanlık hizmeti verebiliriz. Yeter ki vatandaşlarımız toprağıyla buluşsunlar. Bu verimli toprakları heba etmeyelim. Çok verimli topraklarımız var. Biz toprağa ne verdiysek Allah bize onu kat kat fazlasıyla geri veriyor. Bir buğday başağını düşünün bir tane buğdaydan 700'e yakın buğday çıkabiliyor. 70'ten 700'e kadar Allah'ın bereketini alabiliyoruz dışarıya gitmiş, göç etmiş, dışarıdan medet uman gençlerimizin gelip kendi topraklarına sahip çıkmalarını öneriyoruz" dedi.

"Seralardan 50-60 bin TL civarında hasılat bekliyoruz"

Şu an bulundukları yerde yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda çilek ekimi yaptıklarını ifade eden başkan Tanış, "Bu yıl 750 kilogramla 1 ton arasında bir hasat elde etmeyi bekliyoruz. Bu da yaklaşık 10 bin TL demektir. Ciddi bir kaynak olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi 7 tane seramız var. Bu seralarda domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi ürünler yetiştiriyoruz. Bu yıl aynı zamanda ata tohumu ile bunu özellikle vurgulamak istiyorum çeri domates yetiştirmeye başladık. Buradaki hasılatın 50-60 bin TL civarında olmasını bekliyoruz. Buraya yatırdığımız tohum ve ilaçlama parası 1 yıllık gideri 5-6 bin TL civarındadır. Bu da şunu gösteriyor ki toprak bire on veriyor. Yeter ki biz o inancımızı yitirmeyelim. Bir kere Bismillah deyip başlayalım" şeklinde konuştu.

(EKİP-ŞAK-Y)

Gürpınar belediyesinden örnek seracılık

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıktı! Kız öğrenciler sosyal medyadan ifşa edince üniversite olaya el attı Haber
İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıktı! Kız öğrenciler sosyal medyadan ifşa edince üniversite olaya el attı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar! Haber
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Son dakika: Servislere, spor salonlarına ve pazar yerlerine yeni düzenleme! Pazar esnafının bağırarak satış yapması yasaklandı
Son dakika: Servislere, spor salonlarına ve pazar yerlerine yeni düzenleme! Pazar esnafının bağırarak satış...
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı
Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Gürpınar belediyesinden örnek seracılık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 12:40:30. #1.15#
title