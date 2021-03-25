Gürpınar Belediyesinden karla mücadele çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gürpınar Belediyesinden karla mücadele çalışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gürpınar Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Tipi ve kar yağışının etkili olduğu mahallelere ulaşım sağlayan yolların yanı sıra mezra ve okul yollarında da kar temizliği yapan Gürpınar Belediyesi ekipleri, yolda kalan araçların da imdadına yetişti. İlçede yoğun fırtına ve tipiye karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarılara dikkat etmesi ve ani gelişen hava durumlarına karşı hazırlıklı olmalarını istiyoruz. Dün akşam etkisini gösteren, sabah saatlerinde ise tipiye dönüştüren kar yağışına karşı ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Tüm mahalle ve mezra yollarımız açılana kadar çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - VAN

Gürpınar Belediyesinden karla mücadele çalışması
Gürpınar Belediyesinden karla mücadele çalışması
Gürpınar Belediyesinden karla mücadele çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mehmet Özhaseki
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Mesut Özil Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gürpınar Belediyesinden karla mücadele çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 15:23:16. #1.15#
title