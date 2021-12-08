Gürpınar Belediyesinden "bir kitap da sen paylaş" kampanyası

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar Belediyesince ilçedeki okulların kitap eksikliğinin giderilmesi için kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde "bir kitap da sen paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanyayla tüm okullardaki kütüphanelerin kitap ihtiyacı karşılanacak.

Okullardaki öğrencileri daha fazla kitapla buluşturmak amacıyla düzenlenen kampanyaya vatandaşların desteği bekleniyor.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocukları kitaplarla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, kitapların insanların farklı ufuklara açılmasını sağladığını söyledi.

Bu nedenle gençlerin ve çocukların kitaplarla buluşmasını çok önemsediklerini aktaran Tanış, "İlçemizde, okullarımızda çocukların kitap okuma arzusunu biliyoruz. Bu anlamda da ilçemizdeki okullara imkanlarımız doğrultusunda kitap, kırtasiye ve çeşitli alanlardaki destekleri sunuyoruz. Bu bilinçle de duyarlı vatandaşlarımızın desteğini alarak tüm okullarımızın kitap ihtiyacını karşılamak için güzel bir kampanya başlattık. Umarım kampanyamız sonunda çocuklarımızı çok güzel kitaplarla buluşturacağız." diye konuştu.

İşe ne ile gidiyorsunuz? — Haberler (@Haberler) December 8, 2021

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

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