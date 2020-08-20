Gürpınar Belediyesinden 600 kişilik istihdam
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Gürpınar Belediyesinden 600 kişilik istihdam

Van'ın Gürpınar Belediyesi ilçede işsizliği azaltacak olan ayakkabı fabrikası için personel alımına başlıyor.

Gürpınar Belediyesinden 600 kişilik istihdam
20.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:26

Van'ın Gürpınar Belediyesi ilçede işsizliği azaltacak olan ayakkabı fabrikası için personel alımına başlıyor.

Gürpınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 4 ay içerisinde açılacak 6500 metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikası için 600 personel alınacak.

İlgili alım için şartları yerine getiren adayların başvuruları 24 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde kabul edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, önemli bir yatırımı ilçeye kazandıklarını belirtti.

Gönül Belediyeciliği ile Gürpınar'da daha önce görülmemiş bir istihdam seferberliği başlattıklarını aktaran Başkan Tanış, şunları kaydetti:

"Bölgemizde oluşan huzur ve güven ortamını neticesinde iş adamlarımızın desteğiyle kalkınma hamlemizi başlatıyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ayakkabı üretim fabrikasında nihayet sona yaklaştık. Küresel salgın koronavirüse rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki güçlü hükumetimizin destekleri ve vizyonu doğrultusunda 'Burası Türkiye, burada iş var' diyoruz."

"Gürpınar istihdamla kalkınacak"

Birinci etap fabrika ile 600 kişiye istihdam alanı oluşturacaklarını dile getiren Başkan Tanış, şöyle devam etti:

"Belediyemizin girişimleri ve yatırımcı firmanın desteği ile ilk etapta 600 kişiye istihdam alanı oluşturacak fabrikamız için personel alım ilanına çıktık. Biliyoruz ki bölgemizin en büyük problemi işsizlik ve biz bu sorunu çözmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı yürütüyoruz. 600 insanımıza iş olanağı oluşturmak ciddi bir emeğin ürünüdür tabi biz bu oranda sabit kalmayarak istihdamı geliştirmeye ve yeni alanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Bu anlamda kentimizi gelişime açıp ve gelecek vizyonunu üreten, gelişen ve refah düzeyini her geçen gün yükselten bir yer haline getirmek istiyoruz. Artık ilçemizin olumsuz unsurlarla değil üretimle, istihdamla, kalkınmayla anılmasını istiyoruz. Bu bağlamda ilçemizin gelişimi adına ortak paydada buluşarak yatırımını kendi memleketine yapan Zeynel Çalı Bey'e teşekkür ederim. Allah'ın izniyle 2. etap çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayarak toplamda binden fazla insanımıza iş olanağı oluşturacağız."

Kaynak: AA

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