Gürpınar Belediyesi yarıyıl tatili etkinlikleriyle öğrencileri eğlendiriyor
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Gürpınar Belediyesi yarıyıl tatili etkinlikleriyle öğrencileri eğlendiriyor

10.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:36
Gürpınar Belediyesi yarıyıl tatili etkinlikleriyle öğrencileri eğlendiriyor

Gürpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, tatil döneminde düzenlediği etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Gürpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, tatil döneminde düzenlediği etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara yönelik organizasyonlar yapıyor.

Maske ve mesafe kuraları dikkate alınarak yapılan etkinliklerde, çocuklar doyasıya eğleniyor.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik güzel etkinliklere imza attıklarını söyledi.

Tanış, "Koronavirüs salgınından dolayı eğitime internet üzerinden devam eden çocuklarımız bu süreçte sosyal ve sportif faaliyetlerden uzak kaldı. Biz de kendilerini mahallelerinde ziyaret ederek en azından yarıyıl tatilinde salgının getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik programlar düzenledik. Etkinliklerimiz ile çocuklarımız dolasıya eğlenerek güzel vakit geçiriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

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