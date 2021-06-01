Gürpınar Belediyesi, Van-Hakkari kara yolundaki çeşmeyi yeniliyor
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Gürpınar Belediyesi, Van-Hakkari kara yolundaki çeşmeyi yeniliyor

Gürpınar Belediyesi, Van-Hakkari kara yolundaki çeşmeyi yeniliyor
Anadolu Ajansı / Ali Çelik - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar Belediyesi, Van-Hakkari kara yolundaki Kaymakam Kadir Çakır çeşmesini yeniliyor.

Van'ın Gürpınar Belediyesi, Van-Hakkari kara yolundaki Kaymakam Kadir Çakır çeşmesini yeniliyor.

Kurubaş mevkisinde bulunan çeşmenin etrafında çevre ve peyzaj düzenlemesi çalışmaları başlatıldı.

Çeşmeyi sıklıkla kullanılan sürücülerin ve yolcuların dinlenip ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için çeşmenin yanına mescit ve abdest alma alanı inşa edildi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

İlçe genelinde yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Van-Hakkari kara yolu üzerinde yıllardır kaderine terk edilen bir çeşme vardı. Buranın yenilenmesi için proje hazırladık. İsmini suların çokluğundan alan ilçemize yakışır, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla dinlenebilecekleri bir alan oluşturduk. Hayırsever bir iş insanımızın desteğiyle buraya bir mescit inşa ettik. İlçemize hizmetlerimiz devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

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