Gürpınar Belediyesi kan bağışında bulunanlar adına fidan dikecek

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, belediye personeli ve kurum amirleriyle kan bağışında bulundu.

İlçe merkezine konuşlandırılan Türk Kızılay'ın kan bağışı tırını ziyaret eden Tanış, Kızılay Gürpınar Temsilcisi Celal Atan'dan kan bağışı istatistiklerine ilişkin bilgi aldı.

Belediye personeli ve kurum amirleri ile kan bağışında bulunan Tanış, kan bağışında bulunanlar adına Gürpınar Kent Ormanı'nda fidan dikileceğini söyledi.

Düzenli kan verme bilincinin toplumun tamamı tarafından sahiplenilmesi gereken önemli bir konu olduğunu ifade eden Başkan Tanış, "Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Sadece birkaç dakikanızı ayırıp kan vererek, onlarca insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Kızılay Kan Merkezinde sosyal sorumluluk görevimizi yerine getirdik. Vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

AA / Ali Çelik - Son Dakika Haberleri

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