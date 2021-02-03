Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, muhtarlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, muhtarlarla bir araya geldi

03.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:41
Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, muhtarlarla bir araya geldi

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

İlçe Kültür Merkezinde, Kaymakam Fatih Kayabaşı, DSİ 17 Bölge Müdürü Ayhan Şahna ve DSİ şube müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Tanış, mahallelerde yaşanan sorunların çözümü için çaba gösterdiklerini belirtti.

Kurumların iş birliği ve koordinasyonu sayesinde sorunları tek tek çözeceklerini belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Gürpınar'ın köklü sorunlarına çözüm üretmek ilk şiarımız oldu. Bu doğrultuda her hafta 10 muhtarımızın sorun ve taleplerini istişare ettik. Bu görüşmeler neticesinde ilkini DSİ 17. Bölge Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz program ile muhtarlarımız çözüm bekleyen sorunlarını DSİ yetkililerine iletme imkanı buldu. Mahallelerimizin tüm sorunlarının çözüme kavuşması için önümüzdeki haftalarda ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantılar düzenleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halsey Acun Ilıcalı Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 17:06:51. #1.15#
title