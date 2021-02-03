Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, muhtarlarla bir araya geldi

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

İlçe Kültür Merkezinde, Kaymakam Fatih Kayabaşı, DSİ 17 Bölge Müdürü Ayhan Şahna ve DSİ şube müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Tanış, mahallelerde yaşanan sorunların çözümü için çaba gösterdiklerini belirtti.

Kurumların iş birliği ve koordinasyonu sayesinde sorunları tek tek çözeceklerini belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Gürpınar'ın köklü sorunlarına çözüm üretmek ilk şiarımız oldu. Bu doğrultuda her hafta 10 muhtarımızın sorun ve taleplerini istişare ettik. Bu görüşmeler neticesinde ilkini DSİ 17. Bölge Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz program ile muhtarlarımız çözüm bekleyen sorunlarını DSİ yetkililerine iletme imkanı buldu. Mahallelerimizin tüm sorunlarının çözüme kavuşması için önümüzdeki haftalarda ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantılar düzenleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik