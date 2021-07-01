Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ambarlı Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West Marina'ya emniyetle çekildi." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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