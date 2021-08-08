Gürpınar açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı
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Gürpınar açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Gürpınar açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar Su Ürünleri Hali açıklarında makine arızası yapan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar Su Ürünleri Hali açıklarında makine arızası yapan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar Su Ürünleri Hali açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya çekildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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