Gürpınar açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

Gürpınar açıklarında arızalanan ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar Balıkçı Barınağı açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West Marina'ya emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.