Gürpınar açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Gürpınar açıklarında arızalanan ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Gürpınar açıklarında arızalanan ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar Balıkçı Barınağı açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West Marina'ya emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri