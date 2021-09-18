Gürpınar açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı - Haberler
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Gürpınar açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Gürpınar açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

Gürpınar açıklarında arızalanan ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Gürpınar açıklarında arızalanan ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar Balıkçı Barınağı açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West Marina'ya emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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