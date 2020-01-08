Güroymaklı kaz üreticileri, Kars'a rakip olmayı hedefliyor

08.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:51

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde yaşayan ve 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı destekle 7 yıl önce kaz yetiştiriciliğine başlayan Yunus Orkin (35), Güroymak'ın kaz yetiştiriciliğine oldukça uygun bir yer olduğunu ve Kars kazlarına rakip olmayı hedeflediklerini söyledi.

Güroymak ilçesinde yaşayan Yunus Orkin, 7 yıl önce 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı destekle kaz yetiştiriciliğine başladı. Bu kapsamda bölgeye kaz eti ve yumurtası satıyor. Güroymak ilçesinin mevsimsel olarak kaz yetiştiriciliğine uygun bir yer olduğunu belirten Orkin, bugünlerde karın yağması ve havanın soğuması nedeniyle kazların ısınmak için kendi bünyelerinde yağ ürettiğini, bunun da kolesterol başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Orkin, şu an itibariyle çiftliğinde 400 kazın bulunduğunu ama hedefinin kaz yetiştiriciliğinde sayıyı 20 bine çıkarmak olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

KARS KAZLARINA RAKİP ÇIKTIKKazların yaz aylarında sadece beslendiklerini belirten Orkin, "Ancak yağ oluşturması kar yağışından sonra oluyor. Kazlarımız, özellikle bu mevsimde kesime hazır bir hale gelmeye başladı. Kar yiyerek, iç yağlarını tamamladılar. Bu işi profesyonel düzeyde yapmaya başladık. 7 yıldır kaz üretip satıyoruz. Hedefimiz 20 bin civarında kaz yetiştirmek. Bu yıl bu hedefimizi yakalamayı planlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde pilot yer olmayı hedefliyoruz. Kars kazlarına rakip çıktık ve bu işi başarmaya başladık. İklim ve bölge uygun. Yeteri derecede karımız var. Kar soğuğu da var ve aynı zamanda yaz mevsimi de uzun. Bunlar hep bizim için avantaj. Bölgede yaban kazlarımız bile mevcut. Kazlar kar görüp yemeden kesilmez. Kazlar kar yedikten sonra iç yağları oluşmaya başlar. Bu da kazın etine lezzet katıyor. Kolesterol hastaları bu etleri çok severler. Bütün herkese bu eti yemeğe tavsiye diyoruz. Bölgede yaygınlaşmasını sağlayacağız" diye konuştu.HEDEFİMİZ DAHA DA BÜYÜMEKGüroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde de kaz yetiştiriciliğine başlandı. Köyde 450 kazı bulunan Adnan Caf (55) ise bu sayıyı önümüzdeki yıllarda artıracaklarını söyledi. Güroymak'ın kaz yetiştiriciliğine oldukça uygun olduğunu söyleyen Caf, "Üzümveren köyünde kaz yetiştiriciliği yapıyorum. Yaklaşık 450 kazım var. Kışın kesimlerini yapıyorum. Kuluçka makinesinde üretilenleri alıp büyütüyoruz. Kaz işini büyütmeyi düşünüyorum. Günde 3 defa arpa, mısır veriyorum. Kazlar küçükken yem veya bulgur veriyorduk. Kışın burası sert geçiyor, kaz da soğuğu seven bir hayvandır. Başka bir sıcak bölgede yetişmez. Karı, suyu seviyor. Bunun için bu işi yapmayı planladık. Bu karı yediklerinde etlerinin tadı daha güzel oluyor" diye konuştu.