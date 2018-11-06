Güroymak Yeni Otogarına Kavuştu

Bitlis'in Güroymak Belediyesinin ilçeye kazandırdığı dev yatırımlardan bir tanesi olan şehirler arası otobüs terminali hizmet vermeye başladı.

Hizmete başlayan otogarı gezen Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, bu hizmetin Güroymaklılar için hayırlı olması temennisinde bulundu. İlçenin en büyük ihtiyaçlarından birinin otobüs terminali olduğunu belirten Ufuk Özen Alibeyoğlu, vatandaşların ve kendisinin ilçeye modern bir tesis kazandırmayı çok arzu ettiklerini söyledi. Alibeyoğlu, "Modern bir otogar binasını Güroymaklılar istedi, biz yaptık. Şükürler olsun güzel bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz söz verdik mi ne pahasına olursa olsun o sözü yerine getiririz. Milletimizin emanetini, bize duyduğu güveni hakkıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Güroymaklılar güle güle kullansınlar, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yeni otogarın Güroymaklılar için önemli bir kazanım olduğu görüşünde birleşen vatandaşlar ise, Güroymak Belediye Başkan Vekili Alibeyoğlu'na teşekkürlerini ilettiler.

Otogarın Güroymak için hayırlı olmasını dileyen Mehmet Gül, "İlçe için çok önemli ve çok güzel bir hizmet yapıldı. Sadece Güroymak için değil, tüm dış firmalar için geçerli. Belediye Başkanımız Alibeyoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS