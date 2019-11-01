Güroymak'tan kısa kısa

01.11.2019 14:36

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gerçekleştirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Rize'den gelen 40 öğrenci ve 4 öğretmen Güroymak ilçesini gezdi.

Bitlis tarihine tanıklık etmek ve kültürler arası etkileşimde bulunmak amacıyla Rize Atatürk Ortaokulu'ndan ilçeye gelen öğretmen ve öğrenciler, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak 2018'de, İstanbul Sancaktepe'de UH- 1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Helikopter Teknisyeni Jandarma Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın babası Adem Aslan'ı, Budaklı köyündeki evinde ziyaret eden grup, ardından Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Şahin Tüminç ile bir araya geldi.

Ardından İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan ile görüşen grup, buradan da Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Furkan, öğretmen ve öğrencilerden gezileri hakkında bilgi alarak, ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.

Öğrenci ve öğretmenler kendilerine destek sunan İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Güroymaklı öğretmenlerin voleybol takımı il birincisi oldu.

Güroymak ilçesindeki öğretmenlerin voleybol takımı, Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası kapsamında Bitlis birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, öğretmenler arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılmasında öğretmenlerin rehberliğinden yararlanmak amacıyla salon futbolu (futsal), 3X3 basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi branşlarda turnuva düzenledi.

Bu kapsamda Bitlis'te düzenlenen Öğretmenler Kupası Turnuvası'nda, Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol ve Voleybol Öğretmen Takımı il şampiyonu olarak, Malatya'da yapılacak Doğu Anadolu Bölgesi Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ve takım üyeleri, Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar'ı makamında ziyaret ederek, almış oldukları kupayı Sancaktutar'a hediye etti.

Kaymakam Sancaktutar ise Budak ve takım üyelerini başarılarından ötürü tebrik etti.

"Sizin için varız" projesiyle Gezen Sinema Güroymak'ta

Güroymak Kaymakamlığının "Sizin için varız" projesi kapsamında kurduğu Gezen Sinema tırı, öğrencilerle buluştu.

Proje çerçevesinde, ilçedeki ortaokul, ilkokul, ana sınıfı ve lise öğrencileri Gezen Sinema tırında sinema izlemenin keyfini yaşadı.

Kaymakamlığın desteğiyle 15 köy okulu öğrencileri de servislerle ilçe merkezine taşındı.

Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak Gezen, Gezen Sinema tırını gezerek, öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.

İlçede sinemaya gidemeyen çocuklara böyle bir imkan sunduklarını belirten Kaymakam Sancaktutar, "Kaymakamlığımızın desteğiyle 2 günde, toplam 6 bin 500 öğrencimiz ilk defa sinema izlemiş oldu. Çocukların sinema ile tanışması, genel kültürlerini artıracağı gibi hayal güçlerini de geliştirir. Sinema ile çocuklar dünya kültürleri ile tanışıp, birçok görüş ve bakış açısı olduğunun bilincine varırlar." dedi.

Kaynak: AA