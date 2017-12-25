Güroymak'taki Derelerde Temizlik Çalışması

Güroymak Belediyesi, başlattığı çalışmalar kapsamında ilçeden geçen dereleri temizliyor.



Belediye ekiplerince, mahallelerden geçen derelerdeki özellikle ot ve çamurlar başta olmak üzere her türlü atıklar temizleniyor.



Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.



Dere yataklarını temizleyerek olası su taşkınlarının önüne geçmek istediklerini kaydeden Alibeyoğlu, "İlçedeki tüm dere yataklarında temizlik çalışması yapacağız. Dere yataklarını dolduran ot, çamur ve atıkları temizleyerek hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya hem de olası su taşkınlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Yaz ve kış mevsiminde belirli aralıklarla dere temizliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.