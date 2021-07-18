Güroymak'taki bin aileye 500 bin TL nakdi yardım
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Güroymak'taki bin aileye 500 bin TL nakdi yardım

Güroymak'taki bin aileye 500 bin TL nakdi yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bitlis'in Güroymak ilçesinde muhtaç durumda olan vatandaşlara destek olmak amacıyla Kurban Bayramı öncesi nakdi yardım yapıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde muhtaç durumda olan vatandaşlara destek olmak amacıyla Kurban Bayramı öncesi nakdi yardım yapıldı.

Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kurban Bayramı öncesi bin aileye toplamda 500 bin TL'lik nakdi yardım yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Emre Zeyrek, "Devletimizin şefkat elini ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hissettirmek için gayret göstermeye devam ediyoruz. Sosyal devlet olmanın bilinciyle imkanlarımız ölçüsünde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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