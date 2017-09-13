Güroymak'ta Yol Yapım Çalışması

Bitlis'in Güroymak Belediyesi, yılsonuna kadar 280 bin metrekarelik kilitli parke taşı döşemeyi hedefliyor.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar sayesinde ilçenin çehresi değişiyor. Altyapıdan üstyapıya birçok çalışmanın aynı anda koordineli olarak yürütüldüğü ilçede, 30 yılda 210 bin metrekare yol yapılmışken, kayyumun göreve gelmesiyle 6 ayda 280 bin metrekare parke yol yapılması hedefleniyor. Yatırım ve çalışmalar sayesinde ilçe adete şantiye alanına dönerken, yapılan yatırımlar halktan da büyük destek ve takdir görüyor.



İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, gerek belediye ve gerekse kaymakamlığın tüm imkanlarını ilçe halkının hizmetine sunduklarını söyledi. İlçede altyapı ve üstyapı olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapıldığını kaydeden Alibeyoğlu, Güroymak'ın hak ettiği konuma gelmesi için canla başla çalıştıklarını ifade etti. Alibeyoğlu, "İlçemizin hak ettiği konuma gelmesi ve gerekli yatırımları alması için mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar sayesinde ilçemiz uzun yıllar sonra adeta bir şantiye alanına dönmüş durumda. İlçemiz dört bir yanında aciliyet durumuna göre çalışmalar yürütülüyor. Projelendirilen çalışmalar bir bir hayata geçiriliyor. Bu anlamda belediye olarak 30 yılda ancak 210 bin metrekare yol yapılırken, bizler sadece 6 ayda 280 bin metrekare parke yol yapmayı hedefliyoruz. Bunun için de mesai kavramı gözetmeksizin çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza yollardan başladık. Sıcaksu yolu, Köşk Caddesi ile Şenevler, Uğurlu, Bağlar, Şirintepe ve Kümbet mahallerimizde bazı yol çalışmaları bitirdik. Diğer yol çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Ayrıca ilçe merkezi Kümbet Mahallesi'nde bulunan Kalender Baba Kümbeti, Şelale Park'ın yanındaki yollarımız ilçemize yakışmıyordu. Belediye olarak parke çalışmalarına başladık. Belediyecilik hizmetleri anlamında ilçemizin ne ihtiyacı varsa bu ihtiyaçları bir bir gidermek için çalışıyoruz. Amacımız ilçemizi hak ettiği konuma taşıyarak, halkımıza hizmetlerin en iyisini götürmektir. Bunun içinde inşallah çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - BİTLİS