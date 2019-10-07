Güroymak'ta trafik kazası: 6 yaralı

Güroymak'ta trafik kazası: 6 yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

07.10.2019 09:46
Güroymak'ta trafik kazası: 6 yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.


Bitlis'ten Muş'a giden Mehmet Sevim (52) yönetimindeki 35 AR 6542 plakalı otomobil, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.


Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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