Güroymak'ta trafik kazası: 6 yaralı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Bitlis'ten Muş'a giden Mehmet Sevim (52) yönetimindeki 35 AR 6542 plakalı otomobil, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.