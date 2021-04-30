Güroymak'ta su fiyatı yarı yarıya indirildi

Bitlis'in Güroymak Belediyesi içme suyu fiyatında yüzde 50 indirime gitti.

Bitlis'in Güroymak Belediyesi içme suyu fiyatında yüzde 50 indirime gitti.

Güroymak Belediyesi, vatandaşlara destek olmak amacıyla su fiyatını yarı yarıya indirdi. Güroymak Belediyesinden yapılan açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla su tarifesinde yüzde 50 indirim yapıldı. Mevcut tarifede metreküp ücreti 2 TL olan içme suyu için 1 TL ücret belirlenmiş olup indirim önümüzdeki ay faturalara yansıtılacaktır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı