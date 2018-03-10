Güroymak'ta Şiddetli Yağış
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Güroymak'ta Şiddetli Yağış

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Güroymak'ta Şiddetli Yağış

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Beldede gece saatlerine kadar etkisini sürdüren yağış nedeniyle caddeler sularla kaplandı.

Belediye ekipleri ve vatandaşlar, caddelerde biriken su ve suyun getirdiği çöpleri temizlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Feyzullah Çalışkan, özellikle Nemrut Dağı'ndan gelen suların beldede sıkıntıya yol açtığını, kanalizasyon şebekeleri, menfez ve köprülere zarar verdiğini söyledi.

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