Güroymak'ta park ve bahçelere sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına mama ve su bırakıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına mama ve su bırakıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Yaşam koşullarının değişmesi, yiyecek ve içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi gibi nedenlerden dolayı sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını kaydeden Zeyrek, şunları ifade etti:

"Belediyemizce bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirleri almaya başladık. Park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarından tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yiyecek ve su bırakmaya başladık. Bu çalışmamız devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin