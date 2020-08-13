Güroymak'ta meslek lisesi öğrencileri belediye için 150 bank üretti Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Güroymak Belediyesi için hem 150 bank üretti hem de aile ekonomilerine katkı sağladı.

Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Güroymak Belediyesi için hem 150 bank üretti hem de aile ekonomilerine katkı sağladı.

Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak okulun atölyesinde Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar'ın talebi üzerine park ve bahçelerde kullanılmak üzere 150 bank üretti.

Okulu ziyaret eden Kaymakam Sancaktutar, okul müdürü Keziban Erdem'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceriye sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Sancaktur, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde mesleki eğitimi önemi çok büyüktür. Üreterek eğitim öğretim yapmak mesleki eğitimlerin temel prensibidir."

Okul Müdürü Keziban Erdem ise 2019-2020 eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin belediye için 150 bank ürettiğini belirtti.

Pandemi sürecine rağmen öğrencilerin atölyede çalışarak büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Ayrıca kamu kurumlarının donatım malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yeni binasına 180 takım öğrenci sırası, 9 öğretmen masası, 2 öğretmen dolabı siparişlerini okulumuz metal ve mobilya atölyelerinde öğrencilerimizle üreterek teslim ettik. Ayrıca Güroymak Belediyesinin park ve bahçelerindeki 42 kamelyanın tadilat bakım onarımlarını öğrencilerimizle yaptık. Mobilya ve metal alanında öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme imkanı bulan 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri emekleri karşılığında para kazanmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız Muhammet Furkan Sancaktutar'a, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak'a teşekkür ederim."

Kaynak: AA