Güroymak'ta 'manda sütü ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi' toplantısı
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Güroymak'ta 'manda sütü ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi' toplantısı

11.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:15
Güroymak'ta 'manda sütü ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi' toplantısı

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek başkanlığında, ilçede manda sütü ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi ve marka değerinin oluşturulması konulu bir toplantı yapıldı.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek başkanlığında, ilçede manda sütü ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi ve marka değerinin oluşturulması konulu bir toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Zeyrek, ilçenin manda varlığı açısından Türkiye'de 5. sırada olduğunu vurgulayarak, "Manda sütü ve süt ürünlerinden daha verimli faydalanılması gerekiyor. Bu konuda yetiştiriciler tarafından elbirliği ile bir üretim yeri kurularak ilçemizi ön plana çıkaracak şekilde 'Gürkaymak' vb. bir marka adı oluşturma gayretindeyiz. Süt ürünlerinin bu marka adı altında pazarlanarak hem üreticimizin daha fazla kazanç sağlaması hem de ilave istihdam alanı sağlanması ve üreticilerimizin bu doğrultuda bir araya gelmesini istiyoruz. Bu noktada ilçemizin önde gelenleri ile fikir alışverişinde bulunmak maksadıyla toplandık" dedi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdür Vekili Enver İnce, İl Genel Meclis üyeleri, Gölbaşı Belediye Başkanı, DAKA Bitlis ve Muş temsilcileri ve manda birliği başkanının katıldığı toplantıya, belde belediye ve siyasi parti ilçe başkanları ile muhtarlar da davet edildi. - BİTLİS

Güroymak'ta 'manda sütü ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi' toplantısı
Güroymak'ta 'manda sütü ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi' toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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