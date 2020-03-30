Güroymak'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor
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Güroymak, Bitlis, Güncel

Güroymak'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen şehirler arası otobüs seferlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

30.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:00
Güroymak'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen şehirler arası otobüs seferlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'in de katıldığı denetimlerde, İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında otobüslerde yüzde 50 yolcu kuralı, 65 yaş ve üzeri yolcu olup olmadığı ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

Sağlık personellerinin de araçlarda bulunanların ateşini ölçtüğü denetimlerde, yüzde 50 yolcu kuralına uymayan 3 otobüs sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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