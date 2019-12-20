Güroymak'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı

20.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:06

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılması Toplantısı' yapıldı.



Güroymak Kaymakamlığı toplantı salonunda Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar başkanlığında yapılan toplantıda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ce Eşgüdümün Artırılması Koordinasyon Merkezi Planı", kurum ve kuruluş müdürlerine sinevizyon eşliğinde anlatıldı.



Toplantıda; tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılması Koordinasyon Planının etkin şekilde uygulanmasını sağlamaya ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular masaya yatırıldı.



Kaymakam M. Furkan Sancaktutar, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal işbirliği ve eşgüdümün artırılması için ilçe olarak kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini kaydetti. Kadınların toplumda her alanda fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanması gerektiğini ifade eden Kaymakam Sancaktutar "Ülkemizde kadınlarımızın toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konusunda yasal düzenlemeler yapılmış ve şiddetle mücadeleye dair altyapı güçlendirilmiştir. Kadına yönelik ayrımcılığın ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi hiç şüphesiz toplumsal kalkınmaya da ivme kazandıracaktır" dedi.



Toplantı, görüş ve temennilerin ardından sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA