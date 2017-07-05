Güroymak'ta İş Adamından Örnek Davranış

Güroymak ilçesinde iş adamı tarafından yapılacak Kız Kuran kursu inşaatının protokolü imzalandı.



İlçe Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, İlçe Müftüsü Abdulhamit Turgut ve iş adamı Yılmaz Akyüz'ü makamında kabul etti.



Alibeyoğlu, Güroymak'lı vatandaşların hayır işlerine duyarlı olduklarını söyledi.



Yapılacak yatırımın ilçenin ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını belirten Alibeyoğlu, iş adamı Yılmaz Akyüz'e teşekkür etti.



Kendisine destek olan yetkililere teşekkür eden Akyüz, "Halkımız bu tesisten ziyadesiyle istifade edecektir. Kız Kur'an Kursu binasının yanında taziye yemekhanesi de yaptırılacaktır. İnşaatın bir an önce tamamlanması planlanıyoruz." şeklinde konuştu.



Ardından, ilçenin Erentepe Mahallesi'nde bulunan Haydar bey camisi mülkiyeti içerisinde bulunan alanda yapılacak 2 katlı kız Kur'an kursu inşaatının protokolü imzalandı.