Güroymak'ta gergedan böceği görüldü

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Zeynelabidin Küçükdağ, bir kişinin bulduğu "gergedan böceği" doğaya salındı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Zeynelabidin Küçükdağ, bir kişinin bulduğu "gergedan böceği" doğaya salındı.

İlçenin Kümbet Mahallesinde yaşayan Küçükdağ, yürüyüş yaptığı sırada çimlerin arasında boynuzlu bir böcek fark etti.

İnternette yaptığı araştırmada bunun "gergedan böceği" olduğunu öğrenen Küçükdağ, böceği doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin