Güroymak'ta gergedan böceği görüldü
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Güroymak'ta gergedan böceği görüldü

Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Zeynelabidin Küçükdağ, bir kişinin bulduğu "gergedan böceği" doğaya salındı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Zeynelabidin Küçükdağ, bir kişinin bulduğu "gergedan böceği" doğaya salındı.

İlçenin Kümbet Mahallesinde yaşayan Küçükdağ, yürüyüş yaptığı sırada çimlerin arasında boynuzlu bir böcek fark etti.

İnternette yaptığı araştırmada bunun "gergedan böceği" olduğunu öğrenen Küçükdağ, böceği doğal yaşam alanına bıraktı.

Güroymak'ta gergedan böceği görüldü
Güroymak'ta gergedan böceği görüldü
Güroymak'ta gergedan böceği görüldü
Güroymak'ta gergedan böceği görüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin

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