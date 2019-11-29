Güroymak'ta fidan dikim etkinliği
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Güroymak'ta fidan dikim etkinliği

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 2 bin 500 çınar fidanı dikildi.

29.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:48
Güroymak'ta fidan dikim etkinliği

'in ilçesinde 2 bin 500 çınar fidanı dikildi.

İlçenin Mahallesi'nde bulunan 350 dönümlük alanda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Sancaktutar, çocuklara ağaçların bakımı ve sürdürülebilirliğini aşılamak gerektiğini belirtti.

Fidan dikiminin doğayı korumaya yetmediğini ifade eden Sancaktutar, vatandaşların yeşil alanlara sahip çıkmasını istedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Sancaktutar, öğrencilerle beraber 2 bin 500 çınar fidanını toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA
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