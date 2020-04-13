Güroymak'ta bir ev karantinaya alındı BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir ev korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir ev korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Gölbaşı beldesi Köşk Mahallesi 106. Sokak'ta bir eve giriş çıkışların 13 Nisan saat 12.00 itibariyle yasaklanması ve geçici süreliğine karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA