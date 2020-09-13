Güroymak'ta bina yapımı artarak devam ediyor
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Güroymak'ta bina yapımı artarak devam ediyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde gün geçtikçe artan binalar kentin çehresini değiştiriyor.

Güroymak'ta bina yapımı artarak devam ediyor
13.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:41

Bitlis'in Güroymak ilçesinde gün geçtikçe artan binalar kentin çehresini değiştiriyor.

Son zamanlarda Güroymak'ta artan bina yapımı, ilçenin her yerinde yoğunlaşmış durumda. Konuyla ilgili açıklama yapan yüklenici firma sahibi Felemez Kızılkaya, özellikle ilçe dışından dairelere yoğun talebin olduğunu belirterek, "Güroymak son 3 yıldır ileri düzeyde bir yapılaşma sürecine girdi. Hem artan nüfustan hem de Güneydoğu illerinden gelen yoğun talepleri artık karşılayamıyoruz" dedi.

Özellikle konut kredilerindeki faiz oranlarının düşmesiyle birlikte binalara talebin arttığını ifade eden Kızılkaya, "135 metrekare 3+1 daireyi 220 TL'den satışa sunuyoruz. Bitlis ve ilçelerinden daha uygun fiyatlara dairelerimizi satıyoruz. Bitlis merkezde fiyatlar şu an uçmuş durumda, biraz kardan kısıp vatandaşlarımıza da yardımcı olmak zorundayız. Geçen yıla göre artan inşaat malzemeleri fiyatlarına rağmen dairelerimizi oldukça uygun fiyatlara satıyoruz. Şu an elimde bir adet daire kaldı. Başka arazilerde yeni bina yapımına başladık. Elimizden geldiğince taleplere yetişmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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