Güroymak'ta AK Parti İstişare Toplantısı

AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı tarafından "istişare ve değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Güroymak Hacı Kamile Peker Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacağını söyledi.

Erken seçim kararı alındığını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"AK Parti olarak her zaman seçime hazır olan bir parti olarak bugün sizlerin karşısındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması üzerine 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sonuna kadar partimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu nedenle çok çalışmamız gerekiyor."

AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay ise 24 Haziran da yapılacak seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "Bitlis AK Parti kadroları olarak bizler seçime hazırız. 16 Nisan'da referandumda nasıl başarılı olduysak 24 Haziran seçiminde de başarılı olacağız. 24 Haziran akşamı bu başarıyı yeniden anlımızın akıyla kazanacağız." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Öztürk Uğiş ise, yeni Türkiye yolunda gereken adımın atılacağına inandıklarını belirterek, "Bizler 16 Nisan'da referandumda nasıl başarılı olduysak 24 Haziran'da da partimizin kurucusu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sonuna kadar yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum. O yüzden erken seçim kararı alınması gereken bir karardı. Diri olacağız, iri olacağız." dedi.