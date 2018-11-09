Güroymak'ta 4 Mahalleye Doğalgaz Verildi

Güroymak ilçesine 4 mahalleye doğalgaz verilmeye başlandı.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkede son zamanlarda birçok şehrin doğalgaza kavuştuğunu söyledi.

Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirten Kaymakam Alibeyoğlu, iki yılda 117 projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

"Göreve geldiğimizde şunu dedik, borç alınmadan da belediye hizmeti yapılacağını herkese göstermeliyiz. Bugüne kadar bir kuruş borç almadan bu kadar büyük hizmetleri Allah bizlere nasip etti." diyen Alibeyoğlu, devletin verdiği görevi kanunlar ve nizamlar ölçüsünde yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Programın ardından doğalgaz meşalesi yakıldı.