Güroymak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
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Güroymak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Güroymak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen tören; Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe İMKB Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Adem Ertaş'ın 30 Ağustos Zaferi'ni anlatan konuşması sonrası, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı A. Barış Ulucanlı günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Törenin devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramının önemine dair mesajı okundu. Fatih Ortaokulu öğrencileri Zilan Çelik ve Yunus İlgörmüş'ün şiirlerini okuması sonrası tören sona erdi. Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı A. Barış Ulucanlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Ali Kocakoç, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Kurum Amirleri ve STK temsilcileri katılım sağladı. Tören bitiminde Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Zeyrek, makamında tebrikleri kabul etti. - BİTLİS

Güroymak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Güroymak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Güroymak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Güroymak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Güroymak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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