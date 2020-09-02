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Güroymak Spor BAL Ligine çıktı

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan kura çekiminde Bal Ligine çıkmayı başaran takım belli oldu.

Güroymak Spor BAL Ligine çıktı
02.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:09

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan kura çekiminde Bal Ligine çıkmayı başaran takım belli oldu.

Bitlis 1. Amatör Kümede A Grubu'nda 32 puanla lider olan Güroymak Spor ile B grubunu 29 puanla 1. bitiren Tatvan 1514 Spor arasında kura çekimi yapıldı. Oldukça şeffaf bir ortamda gerçekleşen kura çekimi büyük takdir gördü. Hiçbir şaibeye fırsat vermeyecek şekilde gerçekleşen kura çekiminde, BAL Liginde Bitlis'i temsil edecek spor kulübü belli oldu. Yapılan kura çekiminde BAL Ligine çıkmaya hak kazanan takım Güroymak Spor oldu.

Güroymak Spor Kulübü Başkanı Muzaffer Çelik, Tatvan 1514 Spor Kulübüne bundan sonraki spor müsabakalarında başarılar dileyerek, "İşimiz zor ama başarmak için elimizden gelen tüm gayretleri göstermeye devam edeceğiz. Hedefimiz bu yıl BAL Liginde ilimizi en iyi şekilde temsil etmek, sezon sonunda ise inşallah 3. Lige çıkan takım oluruz. Desteklerinden dolayı Güroymak Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız M. Furkan Sancaktutar'a kura çekiminde ve ligde başarılı bir sezon tamamlayan tüm sporcularımı, teknik heyeti ve yönetimde yardımlarını bizden esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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