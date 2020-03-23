Güroymak Belediyesine kayyum atandı İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Güroymak Kaymakamı M. Faruk Sancaktutar getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Güroymak Kaymakamı M. Faruk Sancaktutar getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Bitlis Valiliği tarafından Güroymak Kaymakamı M. Faruk Sancaktutar kayyum olarak atandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA