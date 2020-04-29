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Gürmen'den Kovid-19 mücadelesine 500 bin maske desteği

Erkek moda markaları RAMSEY ve KİP'i de bünyesinde bulunduran Gürmen Group, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmek üzere 500 bin adet maske üretiyor.

Gürmen'den Kovid-19 mücadelesine 500 bin maske desteği
29.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:52

Erkek moda markaları RAMSEY ve KİP'i de bünyesinde bulunduran Gürmen Group, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmek üzere 500 bin adet maske üretiyor.

Gürmen Group'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan salgından korunma ve yayılımını önleme bilinciyle sosyal mesafe, hijyen, çalışma süreleri gibi konularda sürecin en başından itibaren etkili önlemler alan grup, büyük gayret ve fedakarlıklarla salgınla mücadele veren doktor ile sağlık çalışanlarının güvende olmalarına destek olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmek üzere 500 bin adet maske üretimi gerçekleştiriyor.

Gürmen Group'un Karabük Safranbolu'da bulunan ve tüm hijyenik önlemlerin alındığı fabrikasında üretilen ve doktor ile sağlık çalışanlarının güvende kalmalarında büyük öneme sahip cerrahi maskelerin Sağlık Bakanlığı'na teslimatları da sürüyor.

"Maske üretimi, çalışanlarımızın da özveri ve emeğiyle kesintisiz sürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, grup olarak bugüne kadar RAMSEY ve KİP markalarının yanı sıra dünya moda devlerine de koleksiyon üreten fabrikalarında, salgınla mücadelede büyük önem taşıyan maske üretimi konusunda destek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2 bine yakın çalışanıyla Gürmen ailesi olarak bu süreçte birlikte daha güçlü olduğumuza inancımız tam. Maske üretimi çalışanlarımızın da özveri ve emeğiyle kesintisiz sürüyor. 500 bin adede ulaşan maske üretimi planı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'na teslimatlarımız da gerçekleşmeye başladı. Maske üretimi için gerekli ham maddeye ulaşabildiğimiz sürece bu mücadeleye destek vermeyi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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