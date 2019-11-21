Gurme Fuarı, Mezopotamya gastronomi rotasının oluşturulmasına katkı sundu

21.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:35

Gurme 2019 Diyarbakır 2. Yöresel Lezzetler Fuarı'nın Mezopotamya'nın gastronomi rotasının oluşturulmasına katkı sunduğu belirtildi.



Diyarbakır'da 13-17 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen Gurme 2019 Diyarbakır 2. Yöresel Lezzetler Fuarı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından değerlendirildi. DTSO tarafından yapılan açıklamada, 13-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Gurme 2019 Diyarbakır 2. Yöresel Lezzetler Fuarı'nın yoğun bir katılım ve ilgiyle tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu yıl ikincisi düzenlenen 45 ilden 172 firma katılım sağladığı fuarı 173 bin 854 kişi ziyaret etti. 2018 yılında ilki düzenlenen fuara 28 ilden 112 firma katılım sağlamış ve yaklaşık 131 bin kişi fuarı ziyaret etmişti. Fuarda geçen yıla göre katılımcı firma sayısı açısından yüzde 50'nin üzerinde bir artış, fuar alanı stant büyüklüğü açısından yüzde 82 artış ve fuarı ziyaret eden kişi sayısı açısından yüzde 30'luk bir artış sağlandı. Diyarbakır'dan fuara 26 firma, 5 kurum katılım sağladı. Fuara Ankara, Antalya, Malatya, Çanakkale, Tekirdağ, Van, Bingöl, Elazığ, Batman, Şırnak, Doğubeyazıt, Söke, Nusaybin gibi farklı 15 il ve ilçeden oda ve borsalar heyetleri ile birlikte katılım sağladı. Fuarda Diyarbakır'da ilk defa düzenlenen Gastronomi Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay ile ilk defa kentte yöresel ürünlerin ve lezzetlerin korunması, üretimi ve sürdürülmesi ile ilgili farklı yapıların bir araya geldiği ve yol haritasının oluşturulduğu bir çalışma yapıldı. Gelecek yıl aynı şekilde yöresel ürünlerin üretim, tadım çalışmalarına yer verilen, gastronomi tur güzergahının altyapısını oluşturan bir fuar organizasyonu düzenlemeyi hedefliyoruz. Yaptığımız bu çalışmanın Mezopotamya gastronomi rotasının oluşturulmasına da önemli katkılar sunduğunu düşünüyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA